Moins de délinquance, mais plus de morts sur les routes du Calvados

Avec 27 797 faits de délinquance constatés par les services de police et de gendarmerie pour l'année 2012 dans le département, l'évolution est en très légère baisse (-0,27%), mais dans la continuité de l'année précédente, où 27 871 faits avaient été relevés. Des résultats très contrastés pourtant : comme au niveau national, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont augmenté de plus de 9%, quand les atteintes aux biens, dans le même temps, baissaient de 4,68%.

Côté sécurité routière, 2012 marque le pas et est comparable à 2010, après une année 2011 particulièrement bonne. On dénombre 429 accidents sur les routes du département, soit une hausse de 18,8% par rapport à l'année précédente. Le nombre de tués augmente de 11,4% (39 au lieu de 35 en 2011), quand 597 personnes ont été blessées : c'est 131 de plus qu'en 2011.

Si l'alcool et les stupéfiants restent des causes accidentogènes, elles ne sont plus majeures, devancées par les refus de priorité et les infractions au code de la route, première cause d'accident corporel, et la vitesse.

"Cette année, certaines évolutions étonnent, et nous n'arrivons pas à les expliquer", évoquait ce matin Michel Lalande, préfet de la région et du département. "En 2013, nos actions de prévention en matière de sécurité routière seront particulièrement orientées vers les personnes vulnérables sur la route, les deux-roues et les piétons, ainsi que les jeunes."