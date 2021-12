Saint-Sylvestre : les forces de l'ordre sur le pied de guerre dans le Calvados

Dans le Calvados, pas moins de 450 personnes, pompiers, gendarmes et policiers seront sur le pied de guerre ce soir, pour la Saint-Sylvestre, dans la nuit du lundi 31 décembre au mardi 1er janvier. Pour le préfet du Calvados, Michel Lalande, la priorité de la soirée est clairement définie : "Compte tenu des chiffres de la sécurité routière pour 2012, notre priorité pour ce soir est justement l'insécurité routière." (Retrouvez son interview ci-après).

En plus des sorties de boîtes de nuit, les autorités calvadosiennes ont prévenu qu'elles renforceraient les contrôles à Caen et dans sa périphérie, parlant "d'endroits inattendus", de 18h ce lundi à 8h, demain mardi.

"Ce dispositif a surtout un but préventif", annonce Philippe Trennec, Directeur départemental de la sécurité publique.

Le préfet est d'ailleurs en tournée un peu partout dans le département ce lundi pour rencontrer les différents services qui sont mobilisés : la Boussole qui aide les sans-abris et un restaurant social ce matin à Caen, avec le maire Philippe Duron ; et cet après midi, un commissariat de police à Honfleur, une brigade de gendarmerie à Pont l'Evêque, puis à Caen, la caserne Couvrechef, le SAMU, l'hôtel de police et la caserne Le Flem.