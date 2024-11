Calvados. Utiles mais méconnus : qui sont les lieutenants de louveterie ?

Un lieutenant de louveterie est un bénévole nommé par le préfet pour une durée de 5 ans, qui sur un secteur donné est amené à s'occuper de la faune sauvage quand il y a un problème. Ce peut-être un chevreuil qui se promène en ville à capturer ou alors une population de sangliers à réguler… Comment devient-on lieutenant de louveterie ? "Par passion", répondent deux concernés, fils de cultivateur. Il faut tout de même avoir quelques prérequis, comme être prêt à donner de son temps, mais aussi être titulaire du permis de chasse depuis plus de 5 ans, et avoir un casier judiciaire vierge.

Battues ou captures

Olivier Oblin, 52 ans et fonctionnaire, intervient entre Caen, Ouistreham et Cabourg. Il débutera bientôt son cinquième mandat. "Il y a par exemple une petite population de chevreuils dans la Vallée des jardins, assez discrète. Il arrive qu'ils s'échappent. Je me souviens en avoir capturé un près de l'Hôtel de police et du Leclerc", relate-t-il. Pour remplir cette mission, il utilise un filet la plupart du temps, mais n'a aucun moyen d'endormir l'animal. "Nous ne sommes pas vétérinaires."

Fabien Bocage est lui en charge du canton de Thury-Harcourt, et en fonction depuis 2010. Il remarque une recrudescence des incidents liés aux sangliers "depuis 4 ou 5 ans". Ces animaux provoquent des accidents, mais aussi des dégâts chez les agriculteurs ou les particuliers. Alors il peut être amené à réaliser une battue administrative. "Une dame avait été chargée par une laie en promenant son chien à l'arrière du Mémorial, se souvient Olivier Oblin. Il fallait trouver par où elle passait avec ses petits pour l'empêcher de revenir."

Les lieutenants de louveterie n'interviennent jamais de leur propre chef. C'est après avoir reçu des signalements que la préfecture peut leur demander d'agir.

• Lire aussi. Près d'Alençon. Alain Brisard, au service de la nature