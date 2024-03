En questions. Stéphane Bredin, préfet du Calvados, dresse le bilan de l'opération place nette

Stéphane Bredin, dans un premier temps en quoi consiste l'opération place nette ?

Elle vise à mettre des moyens humains très importants sur des contrôles ciblés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, dans la lutte anti-fraude avec des activités ou de la main-d'œuvre irrégulières. Dans le même temps, on en profite pour faire de la sécurité routière.

Quels sont les moyens mis en œuvre ?

Entre le mardi 12 et le jeudi 14 mars, ce n'est pas moins de 488 militaires qui ont été missionnés. On y retrouve principalement des gendarmes de la brigade mobile du Calvados, des équipes cynophiles, la douane ou encore un hélicoptère.

Pourquoi cette opération maintenant et quel est le bilan ?

Ces opérations massives interviennent à des moments intéressants, lors d'enquêtes conduites depuis plusieurs mois. Au total, on a relevé 132 infractions en tout genre. Ce qui est beaucoup sur trois jours. Et dans le volet judiciaire, le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue, a plus d'éléments, mais on a pu interpeller 16 personnes, dont 5 ont été déférés en comparution immédiate au tribunal correctionnel. Sur ces interpellations, on a pu retrouver une douzaine d'armes par exemple.

D'autres opérations de ce genre sont-elles prévues ?

On est amené à en revoir. Je ne peux pas communiquer dessus puisqu'on se doit de garder un effet de surprise. Mais on poursuivra notre communication pour continuer à rendre visible les actions souterraines des services d'enquête et des administrations. Et dans le même temps, je prends l'exemple du trafic de stupéfiants, on doit émettre un signal au consommateur parce qu'il n'y a pas de trafic sans consommateurs.