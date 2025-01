Double meurtre dans le pays d'Auge. L'homme recherché après la mort d'un couple arrêté dans le Pas-de-Calais

L'annonce est tombée ce samedi 25 janvier. L'homme recherché après la mort de deux jeunes gens dans la région de Deauville dans le Calvados a été arrêté dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 janvier dans le Pas-de-Calais, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Caen, Joël Garrigue. "Je confirme son interpellation cette nuit dans le Pas-de-Calais", a-t-il déclaré. Jeudi 23 janvier, deux jeunes adultes de 20 ans étaient retrouvés mort à Saint-Martin-aux-Chartrains, dans le Calvados.

L'homme a perdu le contrôle de son véhicule

Toujours selon l'AFP, "en tentant d'échapper à un contrôle de police, l'homme a perdu le contrôle de son véhicule et a été arrêté dans le Pas-de-Calais, selon une source proche du dossier". Le procureur de Caen avait fait savoir vendredi 24 janvier qu'"un homme âgé d'une trentaine d'années, résidant sur la commune de Saint-Martin-aux-Chartrains, qui aurait été en contact avec les victimes dans la journée du 22 janvier est actuellement activement recherché par la gendarmerie nationale". Il a également précisé que cet homme était "potentiellement armé et dangereux".

Une première autopsie réalisée

Les corps d'un homme et d'une femme âgés de 20 ans, en couple, disparus mercredi 22 janvier, ont été retrouvés jeudi à Saint-Martin-aux-Chartrains, commune proche de Deauville. L'autopsie du jeune homme décédé a confirmé qu'il "présentait un traumatisme crânien et des traces de coups violents portés au visage" et qu'il "a été victime d'un coup de feu". L'autopsie de sa compagne aura lieu en "début de semaine prochaine", a ajouté le procureur.

Le parquet de Caen a indiqué jeudi 23 janvier au soir ignorer "les circonstances dans lesquelles ces deux jeunes gens ont été tués" et les possibles motivations du double homicide. "Aucune hypothèse n'est exclue", avait-il indiqué.

Une information judiciaire a été ouverte contre X du chef de meurtre et les investigations se poursuivent sous la direction d'un juge d'instruction.

Avec AFP