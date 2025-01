Double meurtre dans le pays d'Auge. Un suspect "dangereux" recherché, l'autopsie confirme les coups de feu

On en sait plus sur cet effroyable double homicide commis à Saint-Martin-aux-Chartrains, dans le Calvados, entre mercredi 22 et jeudi 23 janvier. Maëva Gazé et Martin Delamare, jeune couple trouvillais de 20 ans, auraient été tués par un homme âgé d'une trentaine d'années, qui réside sur cette même commune. D'après le procureur de la République de Caen, il aurait été en contact avec les deux victimes mercredi.

Le suspect est activement recherché par la gendarmerie nationale. Hier, un hélicoptère a survolé le ciel dans les secteurs d'Yvetot et de Bolbec. "Cet homme fait l'objet d'un mandat de recherche du juge d'instruction. Il est potentiellement armé et dangereux", complète Joël Garrigue, procureur de la République de Caen.

Des coups violents

L'autopsie du corps de Martin Delamare a été réalisée. Elle confirme un traumatisme crânien "et des traces de coups violents portés au visage". S'il existait des doutes, il est désormais sûr que l'homme a été victime "d'un coup de feu". L'autopsie de Maëva Gazé sera quant à elle réalisée en début de semaine prochaine.

• A lire aussi. Double meurtre dans le pays d'Auge. Une cagnotte en ligne pour aider la famille à financer les obsèques