[Vidéo] Le corps de Lydie Logé va-t-il être retrouvé ?. Le maire de Saint-Christophe-le-Jajolet se souvient : "C'était une femme très pétillante"

Le 18 décembre 1993, Lydie Logé, 29 ans, disparaissait à Saint-Christophe-le-Jajolet, une petite commune de l'Orne. Cette jeune femme, mère d'un garçon de sept ans, venait de rentrer chez elle après avoir acheté son sapin de Noël. Elle n'a plus donné signe de vie depuis.

Les premières enquêtes, menées entre 1994 et 1998, puis de 2004 à 2009, n'ont abouti à aucune piste concrète. Mais en 2018, des traces ADN trouvées dans la camionnette de Michel Fourniret ont permis de relancer les investigations. Aujourd'hui, Monique Olivier, mise en examen pour complicité, pourrait conduire les enquêteurs sur les lieux de la disparition.

"Elle avait moins de 30 ans, et quand on a moins de 30 ans, on a envie de vivre"

Michel Lerat, maire de Boischampré, commune nouvelle englobant Saint-Christophe-le-Jajolet, se souvient de cette époque marquée par la disparition de Lydie Logé :

"La gendarmerie est venue vers nous en nous disant : 'Il y a une personne de votre commune qui a disparu et qu'on recherche.' Il y a un étang de 40 hectares qui a été fouillé, la maison a dû être fouillée. Je ne doute pas un seul instant que les recherches, l'enquête, aient été particulièrement précises et sérieuses. Après, quand vous ne trouvez pas… La nature est ainsi faite, le temps passe et on oublie."

Interrogé sur son rôle dans l'enquête, le maire précise :

"Les enquêteurs ne m'ont pas prévenu de la suite, mais quelque part, je n'ai pas à être prévenu. J'ai été informé hier par un de vos collègues, mais je ne trouve pas ça anormal. Moi, à titre personnel, je ne sais pas ce que je peux apporter de plus."

A l'époque, la commune comptait à peine 170 habitants. Michel Lerat se rappelle bien de Lydie Logé :

"C'était une très jolie jeune femme, très pétillante. Moi, j'ai des souvenirs de quelqu'un de souriant, qui vivait sa vie et son âge. Elle avait moins de 30 ans, et quand on a moins de 30 ans, on a envie de vivre, évidemment. Une jeune femme de son époque, tout simplement."

Une affaire relancée par Monique Olivier

Aujourd'hui, le village est à nouveau sous les projecteurs en raison des nouvelles déclarations de Monique Olivier. L'ex-femme de Michel Fourniret, surnommé "l'Ogre des Ardennes", a reconnu sa présence sur les lieux de la disparition. Selon nos informations, un fourgon est arrivé à la gendarmerie d'Argentan ce matin, Monique Olivier pourrait être à l'intérieur.

Selon une source proche du dossier citée par l'AFP, une trentaine de gendarmes seront mobilisés pour ces recherches, notamment dans la zone de Saint-Christophe-le-Jajolet.

Une maison toujours habitée

La maison où vivait Lydie Logé est encore habitée aujourd'hui. Le maire confirme que la commune, bien que marquée par cette affaire, ne vit pas dans son souvenir au quotidien :

"Elle la marque des journées comme aujourd'hui ou hier, mais on n'y pense pas tous les jours. Et c'est heureux, quelque part."

Avec AFP, entretien avec Michel Lerat