Commerces. Boulangerie, épicerie italienne et ressourcerie : du nouveau dans l'agglo de Caen

Pour débuter cette Place du commerce, direction Démouville. Kévin Marie et Clémence Migraine travaillaient dans la même boulangerie lorsqu'ils se sont rencontrés. C'est là que leur a pris l'envie de lancer ensemble leur propre boulangerie : Une Miette D'Amour. "On propose des produits avec une touche d'amour, faits maison", explique Kévin Marie. "Et avec amour et passion", ajoute Clémence Migraine.

Rue Caponière, à Caen, Corentin Grisez a décidé de développer son commerce, la pizzeria Foglia, en ouvrant une épicerie traiteur italienne dans le même secteur. "On nous a souvent dit que ça manquait de produits italiens aux alentours", confie Maxime Feuillet, qui travaille à la Foglia Trattoria.

Donner une nouvelle vie à ses meubles

Après un commerce à Bretteville-sur-Laize et trois ans aux Rives de l'Orne, Angèle Hector ouvre la ressourcerie Le Cingal Respire à Saint-André-sur-Orne. "Nous avons une double utilité : nos employés sont en insertion professionnelle, et nous proposons des meubles peu coûteux", explique-t-elle. On y retrouve du mobilier de récupération totalement relooké.