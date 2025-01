Bayeux. Guerre des meringues : la pâtisserie bayeusaine "Saint-Eve" obligée de changer de nom ?

Bayeux, ville enviée pour sa tapisserie… et pour sa pâtisserie !

Chaque ville a sa spécialité. A Bayeux, l'une des douceurs emblématiques de la rue Saint-Jean s'appelle le "Saint-Eve". Une délicate meringue légère garnie de crème au beurre, remise au goût du jour par Valérie Lemoisson et son mari, boulangers depuis 17 ans à la Boulangerie Lemoisson. Classé au guide Gault&Millau en 2020, ce petit plaisir sucré est une fierté locale.

Bayeux VS Nancy

Mais voilà que, deux jours avant Noël, Valérie Lemoisson découvre dans sa boîte aux lettres un recommandé d'un avocat nancéien. Surprise indigeste : l'obligation de changer le nom de son gâteau… accompagné d'une facture de 5 000 euros pour préjudice.

En cause ? Une boulangerie de Nancy revendique l'exclusivité du nom, affirmant avoir déposé la marque "Saint Epvre" en 1907. Problème : bien que l'orthographe diffère, la prononciation est identique à Saint-Eve. "Ce monsieur habite à 600km, je ne vois pas comment je peux lui porter préjudice ! Je pense qu'il y a d'autres affaires plus importantes à juger, mais bon", s'agace Valérie Lemoisson. D'après une employée, le boulanger plaignant serait coutumier du fait, multipliant les procédures pour défendre son gâteau.

Mais à Bayeux, on ne se laisse pas croquer si facilement. Indignée, Valérie Lemoisson a entrepris des recherches pour prouver que le Saint-Eve, auquel les Bayeusains sont si attachés, appartient bien au patrimoine local. "Le nom fait référence à la maison du conservatoire des dentellières, où figurent Adam et Eve sur le colombage. Et puis la patronne de l'époque, à l'entre-deux-guerres, s'appelait Evelyne, donc tout concordait !"

Faute de temps, elle n'a pas pu fouiller davantage dans les archives. Pour le moment, la situation est entre les mains des avocats, qui tentent de régler cela à l'amiable, affaire à suivre…