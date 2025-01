Seine-Maritime. Le département placé en vigilance orange pour crues par Météo France

Après le Calvados, la Seine-Maritime vient d'être placée en vigilance orange pour crues ce samedi 25 janvier et ce jusqu'au dimanche 26 janvier par Météo France.

Les bons gestes à adopter

Cette vigilance orange indique que des crues importantes sont possibles. Selon Météo France, les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires. Des coupures d'électricité peuvent se produire et les digues peuvent être fragilisées ou submergées.

Dans ce contexte, mieux vaut s'éloigner des cours d'eau et des ponts et ne pas s'engager sur une route immergée, même partiellement. Il est aussi recommandé de se tenir informé sur les conditions météorologiques, surveiller la monter des eaux et éviter de descendre dans les sous-sols.