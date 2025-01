[Photos] Gournay-en-Bray. Inondations : "On a eu jusqu'à 40cm d'eau dans le jardin"

Une crue exceptionnelle. Jeudi 9 janvier, la ville de Gournay-en-Bray, en Seine-Maritime, a été touchée par la montée des eaux, alors que le département était placé en vigilance orange pour les crues. L'Epte, la rivière qui traverse la commune, est sortie de son lit. Les habitants et les commerçants ont été touchés.

L'Epte est sortie de son lit à Gournay-en-Bray jeudi 9 décembre.

"Une crue majeure"

"A la suite de nombreux épisodes de pluies massifs, on a déploré une crue majeure qui a dépassé les records existants", confie Eric Picard, maire de Gournay-en-Bray. "Elle a provoqué des submersions de voiries", indique-t-il. Deux sites ont été particulièrement touchés, "le foyer de résidence autonomie de l'Epte et le foyer de vie des personnes handicapées. Nous avons donc mis en place une cellule de crise puis nous avons fait évacuer les deux sites", relate le maire, l'objectif étant de mettre en sécurité les personnes âgées et celles en situation de handicap.

La ville de Gournay-en-Bray a été touchée par les crues jeudi 9 décembre. Le lendemain, l'eau était encore visible dans certaines rues de la commune.

"Ça a continué de monter jusqu'à 11 centimètres"

Jeudi 9 janvier, "vers 7h30, il y avait deux centimètres d'eau et ça a continué de monter jusqu'à 11 centimètres dans la maison et 40 centimètres dans le jardin", raconte Mickaël Mesnil, habitant de Gournay-en-Bray. "On a appelé les pompiers", ajoute-t-il. "Sur le coup, c'est choquant mais il y a eu pire que nous donc on relativise", souligne ce dernier. "Maintenant, on va voir avec les assurances car on a des appareils électriques et des meubles fichus comme une télévision, une machine à laver et un canapé", énumère le sinistré.

Mickaël Mesnil, habite Gournay-en-Bray. Sa maison a été inondée à cause de la crue jeudi 9 janvier.

De l'eau dans la cave et plus de chauffage

"Avec les crues, notre rue a été fermée", poursuit de son côté, Eric Bourguignon, pharmacien adjoint à la Pharmacie de Ferrières de Gournay-en-Bray. "Cela faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu de crue aussi forte.". "En ce qui concerne la pharmacie, ça a débordé dans le jardin jusque dans la cave, ça nous a enlevé la chaudière donc nous n'avions plus de chauffage", déplore-t-il. "L'eau est en train de redescendre alors on essaie de tout remettre en route", annonce le pharmacien. Effectivement, ce vendredi 10 janvier, la météo a été favorable et a permis une relative décrue de la rivière. La majorité des habitants de la résidence senior et du foyer de personnes en situation de handicap a pu regagner son logement.

Le département est toujours en vigilance jaune pour les crues.