Montivilliers. Quel bilan un mois après les inondations du 5 décembre 2023 ?

"En attendant que notre agence se refasse une beauté, nous restons joignables dans nos locaux du Havre". Le message s'affiche sur une agence immobilière de la rue Coty, à Montivilliers, fermée depuis les inondations du 5 décembre 2023. Un mois plus tard, les rues impactées ne gardent que peu de stigmates, mais les volets fermés de certains appartements, place Abbé Pierre, rappellent qu'une quarantaine d'habitations et une quinzaine de commerces s'étaient retrouvés les pieds sous l'eau.

La rue Coty était sous l'eau, le 5 décembre dernier.

La rue Coty un mois plus tard…

Certains ont déjà été remboursés

Elle s'était arrêtée au seuil du bar-brasserie Le Fun, tenu par Christian Delmarle, noyant sa terrasse et s'infiltrant tout de même dans un local technique. "Nous avons perdu un congélateur et toute la marchandise qu'il contenait, relate le commerçant, qui a perdu un jour et demi d'activité, faute d'électricité. L'assurance nous a remboursés et nous a accordé une indemnisation pour le nettoyage, qui compense la perte d'exploitation." Le commerçant bénéficie aussi d'une enveloppe pour refaire sa terrasse. L'argent a été versé en deux semaines. "On n'a pas trop à se plaindre, quand on voit ce qui se passe dans le Pas-de-Calais…", conclut le patron, qui a tout de même investi dans des sacs de sables et de la mousse polyuréthane pour prévenir une éventuelle montée des eaux, à l'avenir.

Certains logements semblent toujours être fermés.

En attente des expertises

Si ce commerçant est tiré d'affaire, ce n'est pas le cas de tous les riverains sinistrés. "On attend toujours le passage de l'expert. En attendant, la voiture reste pleine d'eau !", informe une habitante de l'impasse des Rivières dont le garage a été inondé. "Il y a beaucoup d'humidité, les sols sont trempés et avec la météo que l'on a dehors, cela ne sèche pas", déplore-t-elle, redoutant un autre épisode quand il pleut fort.

Impasse de la Barbacane, beaucoup de riverains ont été impactés.

La même rue en temps normal.

Même constat chez l'un de ses voisins, Thierry Noiret. La rivière passe au bout de son jardin. "Normalement, la pelouse est sèche et la rivière coule 20cm plus bas. En ce moment, dès qu'il pleut, elle remonte. Le jardin est détrempé, on ne peut pas y aller", constate cet habitant, qui s'interroge sur le curage des rivières. C'est surtout son chalet de jardin qui a souffert. "C'était une pièce d'appoint avec lit, table, électricité. Il a subi deux inondations coup sur coup, le 5 et le 9 décembre. Il n'est plus habitable, regrette le Montivillon, qui attend toujours de connaître le montant de son indemnisation. On espère qu'elle sera à la hauteur de ce que l'on a investi."