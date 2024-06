Montivilliers. Quick ouvre au centre commercial de La Lézarde

Il est attendu par les fans de fast-food. Un nouveau restaurant Quick ouvre à Montivilliers jeudi 20 juin. Il est situé en lieu et place de l'ancien Five Guys, fermé depuis plusieurs mois.

Le restaurant dispose de 107 places assises. Il est équipé d'une piste Drive avec écrans digitaux pour les prises de commande. Des bornes de commandes sont aussi disponibles à l'intérieur pour les commandes sur place, à emporter ou pour la livraison.

Pour cette ouverture, 70 personnes ont été embauchées en CDI. Ce Quick est géré par Philippe Diolez, déjà franchisé à Gonfreville-l'Orcher et Caen. "C'est un vrai plaisir de pouvoir ouvrir un troisième restaurant Quick, et le deuxième dans le département de la Seine-Maritime. C'est une fierté de pouvoir participer au rayonnement de la marque localement, pour le plaisir de nos clients. Nous avons tout mis en œuvre pour proposer une offre de restauration de qualité. Nous avons hâte de faire (re)découvrir nos recettes emblématiques comme le Giant ou le Quick'n Toast au plus grand nombre, en plus de nos innovations comme en ce moment avec cette double 'collab' burger inédite, sur le Suprême Boursin et le Suprême La Vache qui rit."

Quick a l'ambition d'ouvrir 30 nouveaux restaurants cette année. L'objectif est d'atteindre 300 enseignes en France d'ici 2028.