[Photos] Calvados. Cinq restaurants fermés d'urgence par les services de l'Etat : le bilan des contrôles de 2024

Les services de l'Etat veillent à ce que notre santé soit garantie quand nous allons au restaurant. Dans le Calvados, la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, a mené 590 contrôles dans divers restaurants en 2024. Plusieurs ont été sanctionnés pour des manquements, parfois graves. Cinq ont d'ailleurs dû fermer de toute urgence.

La DDPP a dressé 360 avertissements, 70 mises en demeure, et huit procès-verbaux. Les raisons sont multiples, la préfecture les énumère : "le manque d'hygiène des locaux et des équipements, le non-respect des températures des denrées, la présence de nuisibles, la détention de produits périmés, le non-respect de la chaîne du froid et du chaud, mais aussi les pratiques commerciales trompeuses (étiquetage, origine de la viande, 'fait maison', 'produits frais de saison')."

La détention de produits périmés peut amener à des sanctions. - Préfecture du Calvados

Les services de l'Etat pointent aussi la présence de nuisibles dans les locaux de restaurants. - Préfecture du Calvados

Un autre exemple. - Préfecture du Calvados