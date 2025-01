Près de Rouen. Le Maire propose un café… en échange de la restitution du panneau de sa ville !

C'est sur le groupe Facebook de la commune que l'affaire a été rendue publique. Le maire, avec un ton décalé, a lancé un appel à témoins :

"Le panneau d'entrée de notre village a mystérieusement pris la poudre d'escampette ! Peut-être voulait-il explorer d'autres lieux avant de revenir fièrement à Saint-Pierre-de-Manneville ?"

Et pour le coupable ? Pas de sanction, juste une invitation conviviale : "On ne t'en veut pas, mais ramène-le à la maison (on offre le café pour négocier sa restitution)."

Les habitants : enquêteurs… et humoristes

Les commentaires n'ont pas tardé à affluer… Et il faut dire que les habitants s'en sont donné à cœur joie. Extraits :

"Un coup des agri farceurs ?"

"Saint-Pierre est tellement apprécié que certains veulent le garder pour eux ! Mais ce serait bien de le remettre en place aussi discrètement qu'il a été subtilisé."

"Pour faire une plancha ? Original mais stupide."

Entre soupçons sur des agriculteurs farceurs et théories loufoques, la communauté ne manque pas d'imagination.

Le post facebook du maire dans le groupe de la commune. - Nicolas Amice

Le café suffira-t-il pour résoudre le mystère ?

Pour l'instant, le panneau reste introuvable, mais l'humour collectif de Saint-Pierre-de-Manneville fait chaud au cœur. Si vous avez des infos ou si vous êtes l'auteur de ce "kidnapping", une chose est sûre : le maire vous attend, café à la main, pour entamer les négociations. Au moins, à Saint-Pierre-de-Manneville, on sait prendre les situations insolites avec le sourire.