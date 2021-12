Hors Normandie. Le maire d'une commune Suisse offre plus de 20 000€ à chaque nouvel habitant

Albinen se situe en plein coeur des montagnes, le décor offre un cadre de vie spacieux et une vraie tranquillité. Néanmoins ce village subit une désertification ces derniers temps, les villageois se plaignent du manque de rigueur de la politique en place. Les écoles ferment, les familles déménagent et peu à peu ce lieu prend des allures de ville fantôme. Plus de 90 habitants se sont rassemblés et ont signé une seule et même pétition pour faire bouger les choses.

Afin de remédier à la situation le Maire d'Albinen a décidé d'offrir 21 500€ pour tout nouvel habitant qui souhaiterait s'installer sur sa commune. L'offrande fait beaucoup parler en Suisse et même au-delà des frontières, mais vous devrez respecter certaines conditions et montrer clairement votre envie de vivre dans ce village petit assez isolé.

Le maire souhaite redynamiser sa ville. Êtes-vous prêt à signer?

Pour profiter de cette avance il faut être âgé de moins de 45 ans, s'engager au moins pour 10 ans de vie sur ces terres et surtout investir 172 000€ pour acheter ou rénover un bien immobilier à Albinen. La mairie propose aussi de créer un fond dans lequel la commune ajoutera 86 000€ chaque année.

L'avenir nous dira si ce maire a eu une idée de génie, en attendant vous pouvez réfléchir devant ces images.