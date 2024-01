Insolite. Le maire de Cabourg célèbre un mariage en dansant sur une musique du film Grease

Vous imaginez votre maire célébrer un mariage en dansant sur You're the one that I want, célèbre chanson du mythique film Grease avec John Travolta et Olivia Newton-John ? C'est ce qu'a fait le maire de Cabourg. Emmanuel Porcq, l'édile de la station balnéaire du Calvados, a partagé un extrait sur ses réseaux sociaux.

On le voit ainsi avec son écharpe tricolore, bien à sa place pour sceller une union au sein de l'hôtel de ville. Mais au lieu d'un moment solennel, voilà qu'il se déhanche et esquisse quelques pas de danse. "Pour un mariage festif à Cabourg, vous mettez Grease en musique d'entrée, et je fais le reste", s'est amusé à commenter le maire. A qui le tour ?