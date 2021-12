Caen. Où irez-vous fêter la musique le 21 juin dans le Calvados ?

Déjà la 36e édition pour cette fête populaire devenue l'événement musical incontournable, avec des manifestations toutes plus originales les unes que les autres. Alors effectivement il est difficile de faire une sélection parmi les dizaines d'initiatives proposées autour de Caen. Voici des idées, non exhaustives.

À l'Université de Caen. Pour la première fois et à l'occasion du 60e anniversaire de la reconstruction de l'Université, l'Université de Caen Normandie organise sa première fête de la musique sur le campus 1, Esplanade de la Paix, à partir de 16h.

Au programme, une belle diversité musicale (indie pop, hip-hop, jazz, musique classique…). Il y en aura pour tous les goûts et tous les genres et l'entrée est gratuite !

Dans le parc de l'Abbaye aux Dames. Autre rendez-vous majeur, la programmation exclusivement normande proposée par la Région dans le parc de l'Abbaye aux Dames, à partir de 17h. Des concerts tout azimut où chacun pourra fêter la musique comme il se doit. Informations sur le site internet de la Région.

Dans le parc Claude Decaen. La fête de la musique s'invite également dans le parc Claude Decaen où les artistes se partageront la scène dans un cadre plein de charme. L'événement est organisé par l'association du Quartier des Fleurs. Tous les styles musicaux seront représentés comme les musiques traditionnelles, folk, blues…

Au conservatoire d'Hérouville Saint-Clair. Il profite de l'inauguration de ses nouveaux locaux pour fêter la musique à travers des mini-concerts proposés à partir de 14h45. Tous les instruments sont représentés (piano, cuivre, saxophone, flûtes, guitare, violoncelle…) pour donner à cette journée un air de fête !

Rendez-vous au 5 Esplanade Rabelais.

En bord de mer. La musique se fête aussi en bord de mer, avenue de la mer à Cabourg. Tous les musiciens professionnels comme amateurs sont invités à animer les rues commerçantes de la ville. Le lancement de la fête de la musique débute par un concert à 18h dans les jardins de l'Hôtel de Ville.

