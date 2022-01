Hérouville-Saint-Clair. Sports scolaires : 1500 élèves normands au Cross régional UNSS à Hérouville-Saint-Clair

La fête était belle, ce mercredi 13 décembre 2017 dans les allées du parc du Château de Beauregard, à Hérouville Saint-Clair (Calvados).

Plus de 1500 jeunes collégiens et lycéens, garçons et filles, issus des cross de secteurs départementaux, courraient sous les couleurs de leur établissement et par équipes pour se qualifier vers les Championnats de France qui auront lieu en janvier prochain à Blagnac (Occitanie).

Les championnats de France en ligne de mire

Dans les catégories benjamins, minimes et cadets, les jeunes s'en sont donnés à cœur-joie pour battre le parcours très sélectif, tracé par Arnaud Bidel et ses équipes de l'UNSS régional, autour du Château.

Des centaines de jeunes collegiens et lyceens @unss @UNSS_CAEN s'en donnent a coeur joie à @HSC_14200 pour décrocher les qualifications en jeu pour les championnats de France de #Cross pic.twitter.com/Gb95pN4Bnc — Tendance Ouest (@tendanceouest) December 13, 2017

En marge de ces course et de la compétition et dans sa politique de démocratisation du sport à l'école et de sensibilisation au sport-santé, l'UNSS avait également mis en place de nombreux ateliers découvertes.

Dimanche soir prochain 17 décembre dans Tendance Sports, ne manquez pas l'interview d'Arnaud Bidel -directeur de l'UNSS Régional- qui vous livrera notamment l'apparition d'un nouveau sport en Normandie et l'accueil de nombreux championnats nationaux dans les prochains mois.

