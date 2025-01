Hérouville-Saint-Clair. Le dealer se fait avoir : la poudre blanche n'est pas de la cocaïne

Le 3 mai 2023, une patrouille de police remarque deux individus échangeant un paquet contre des espèces à Hérouville-Saint-Clair. Ils sont interpellés et on découvre sur l'un d'eux trois pochons contenant 4,59g de cocaïne et 18,94g de cannabis. Une somme de 100€ est également récupérée.

Il vit du RSA

L'homme de 31 ans reconnaît immédiatement les faits. Il explique qu'il vend des stupéfiants, mais n'est pas consommateur. Il met hors de cause l'autre individu, qui ne sera pas poursuivi. Lors de son audition, il dit qu'il a des dettes, ne peut plus payer son loyer et est en cours d'expulsion. Il vend de la drogue afin de gagner un peu d'argent. Ils vivent avec le RSA de sa compagne. Une perquisition est faite au domicile où il habite avec sa femme. On n'y trouvera rien d'autre.

C'était du crack

Lors de son réquisitoire jeudi 16 janvier au tribunal de Caen, le procureur remarque que "c'est toujours la même histoire". Pour se sortir de difficultés financières, certains n'hésitent pas à vendre des produits illicites. Il souligne que le dealer s'est fait avoir, car après analyse, il a été constaté qu'un des produits saisis n'était pas de la cocaïne, mais du crack. "C'est un petit trafic de stupéfiants, le trentenaire n'a aucune mention sur son casier judiciaire, mais je déplore son absence aujourd'hui."

Il demande trois mois de prison avec sursis. L'avocate de la défense émet des doutes lors de l'interpellation. Qui était l'acheteur, qui était le vendeur ? Elle dit que son client n'est pas dangereux, mais juste affaibli par la vie. Lui et sa famille étaient cloîtrés chez eux, car ils étaient les souffre-douleurs des voisins qui les harcelaient. Reconnu coupable, le prévenu est condamné à six mois de prison avec sursis.