Seine-Maritime. Du cannabis, de la cocaïne et des armes saisies à Rouen et au Havre

Mercredi 12 mars, la police de Seine-Maritime a mis fin à deux trafics de drogue à Rouen et au Havre. Il s'agit de deux affaires distinctes. Le travail des policiers a permis de saisir 5,63kg de résine de cannabis, 509 grammes d'herbe et 92 grammes de cocaïne. Les forces de l'ordre ont également découvert six armes, 34 155 euros en liquide ainsi que de nombreux vêtements de luxe, matériels multimédias. Dans cette affaire, neuf personnes ont été interpellées.

• A lire aussi. Alençon. La CRS 82 déployée dans le quartier de Perseigne pour une opération anti-stupéfiants