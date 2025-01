Millénaire de Caen. Les Drakkars dévoilent un maillot spécial pour la réception de Chambéry

Les Drakkars de Caen lancent les hostilités, quelques semaines avant le coup d'envoi officiel des festivités du Millénaire de la Ville. Samedi 18 janvier, les hockeyeurs affrontent l'équipe de Chambéry à domicile. Et pour l'occasion, ils porteront un maillot estampillé aux couleurs du Millénaire.

Un maillot unique, porté une seule fois

Justement, il vient d'être dévoilé. Exit le rouge habituel des Drakkars, place au rose, au bleu et orange, couleurs de l'événement. "Alliant les couleurs du club et la charte graphique du Millénaire, ce maillot restera unique et historique pour notre ville de Caen", réagit le club, qui jouera une nouvelle fois dans une patinoire comble.

Le flocage du maillot du Millénaire.

Sur le flocage des numéros, l'on retrouve le nom de la ville. Sur les manches, des bâtiments ou lieux emblématiques de Caen sont dessinés, comme certains clochers, ou les bateaux représentant le port.

Les manches du maillot du Millénaire.

Le coup d'envoi est donné à 20h30 face à Chambéry. Les Drakkars sont pour le moment 3e de Division 1.