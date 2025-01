Millénaire de Caen. Immersion dans les ateliers de la parade opératique

A quelques mois du lancement du Millénaire de Caen, l'effervescence gagne les coulisses de la parade opératique qui déambulera dans la ville le 9 mai 2025. C'est un événement qui veut rendre hommage "à cette ville qui nous est chère", des mots de Marie Clouet, Caennaise de souche et codirectrice de la compagnie du Ballon Vert en charge de la production artistique de la parade opératique. Ce projet se veut une mise en scène artistique et poétique de l'histoire de la ville de Caen, sans jamais en être une reconstitution historique.

Un spectacle unique

Pendant cinq heures, la parade opératique, menée par d'imposants chars et suivie par des centaines d'artistes, sillonnera la ville sur un trajet de 5 kilomètres. De la Prairie au bassin Saint-Pierre, Marie Clouet indique que "les chars agiront comme des allumeurs de réverbères", ponctuant le parcours de moments forts à l'approche de lieux emblématiques. Pour un spectacle d'une telle envergure, pas de répétition générale possible. Pour se projeter, les équipes ont effectué une reconnaissance du parcours en avril dernier : "Nous avons traversé la ville en camion, avec un semi-remorque en guise de char." Ils utilisent aussi la modélisation 3D. Malgré les défis logistiques, tout le monde partage la même passion et l'envie d'offrir une œuvre généreuse et accessible à tous. Marie Clouet s'impatiente, "le 9 mai, j'ai hâte de voir les étincelles dans les yeux des spectateurs", qui découvriront une performance unique.

Imaginaire et poésie

Pour construire le récit représenté par la parade, Marie Clouet et Amélie Clément, la directrice artistique, se sont inspirées d'anecdotes des habitants. Si le souvenir de l'après-guerre est prédominant dans l'histoire de la ville, elles souhaitent mettre en avant d'autres moments historiques."L'histoire de Mathilde, souvent invisibilisée aux côtés de Guillaume le Conquérant, la chasse dans la Prairie de Caen, les enfants qui jouent dans la ville pendant la Reconstruction."

Une relecture poétique de l'Histoire que l'on retrouve dans le récit donc, mais aussi dans la scénographie et dans les costumes de la parade. "Les couturières s'inspirent de la tapisserie de Bayeux, des couleurs de la nature et des origines marécageuses de Caen, mais ce ne sont pas des costumes d'époque", explique Laetitia Pasquet, qui dirige les ateliers sous la Grande Halle de Colombelles. "Nous avons exploré des savoir-faire anciens, comme la teinture végétale et le tissage." Un travail qui demande de collaborer de manière transversale avec les équipes de la scénographie, "tout le monde travaille sous le même toit, ce qui facilite beaucoup les échanges".

Dans son atelier, Aurélien Prost, funambule et créateur de la compagnie Minuit, dessine les derniers traits d'une structure qui promet de captiver les spectateurs sur la dernière portion de la parade opératique. "Une spirale métallique fixe de 12 mètres de haut, l'équivalent de quatre étages." Ce colosse de métal, encore en cours de construction, accueillera trois funambules qui incarneront "une projection vers l'avenir, et une vie en mouvement perpétuel".

Aurélien Prost explique que l'idée est partie d'un simple croquis. Pour l'instant, il reste une part de mystère : "Je ne sais pas encore si cela fonctionnera", avoue le funambule en plaisantant.