Millénaire de Caen. Les intermittents du spectacle, essentiels à la Parade Opératique

Pour Amélie Clément, directrice artistique de la Parade Opératique de Caen, le rôle des intermittents du spectacle est tout simplement indispensable : "Sans eux, un événement de cette ampleur serait impossible à organiser."

Un statut clé pour la création

Danseurs, musiciens, techniciens son et lumière, costumiers, régisseurs… les intermittents du spectacle sont partout. "Ce sont eux qui donnent vie au projet, sur scène et en coulisses. Mais il ne faut pas oublier ceux qui travaillent en amont : l'administration, la médiation culturelle, la production. Le spectacle, c'est un écosystème complet", rappelle Amélie Clément. Le statut d'intermittent permet une flexibilité précieuse. Contrairement à un emploi classique, il s'adapte aux besoins spécifiques d'un projet artistique. "Pour la parade, nous avons embauché des équipes sur un, deux, voire trois mois. Sans cette souplesse, nous n'aurions jamais pu mener à bien tout ce que nous voulions", explique la directrice artistique.

La Parade Opératique du Millénaire illustre parfaitement l'importance du régime des intermittents. Sur les 40 000 heures d'embauche prévues, 92% concernent des intermittents. Un tel projet ne pourrait exister autrement. "Ce statut permet de structurer une véritable filière professionnelle et de sécuriser les artistes et techniciens. Il garantit des droits, de l'expérience et évite le travail non déclaré." Mais au-delà des chiffres, il y a un impact plus profond, difficile à mesurer : la culture rassemble. "Peu d'événements, non-culturels, peuvent réunir 5 000 personnes au même endroit, dans une même ville", conclut Amélie Clément. Le 9 mai prochain, ce sera aussi une célébration du travail et du talent de ces professionnels de l'ombre, sans qui la magie du spectacle vivant n'existerait pas.