[Photos] Le Havre. Tarifs, vélos, autonomie… Ce qui change avec Voi, le nouvel opérateur de trottinettes

Le Havre est l'une des villes françaises où l'usage des trottinettes électriques en libre-service cartonne : 3,7 millions de trajets réalisés et 350 000 utilisateurs uniques depuis le lancement du service, en juillet 2021. A la suite d'un appel d'offres lancé par Le Havre Seine Métropole, un nouvel opérateur a été retenu à l'automne dernier. La société suédoise Voi Technology, avec ses véhicules orangés, succède aux Américains de Lime, avec un contrat d'une durée d'un an, renouvelable ensuite trois fois (soit une durée maximale de 4 ans). Pour les utiliser, il faut télécharger l'application mobile Voi sur son smartphone.

C'est la grande nouveauté : des vélos électriques en libre-service ! Le service complète celui de Le Havre Seine Métropole.

Des trottinettes… et des vélos !

C'est la principale nouveauté : en plus des 1 000 trottinettes déployées au Havre et à Octeville-sur-Mer, 350 vélos électriques sont proposés. Sur les 135 emplacements de l'hypercentre, les plus fréquentés, des aires de stationnement spécifiques sont prévues pour les deux types de véhicules, matérialisées par des pictogrammes au sol. Dans les autres quartiers, ce sont des emplacements mixtes.

Aux emplacements les plus fréquentés, des emplacements dédiés aux vélos sont désormais visibles, à côté de ceux destinés aux trottinettes.

Des tarifs en baisse

Côté prix, les frais de déverrouillage s'élèvent à 0,49€ (contre 1€ chez Lime) et le tarif par minute est de 0,22€ (0,25€ chez Lime), pour le tarif standard. Plusieurs abonnements sont proposés : le déverrouillage à 0€ illimité pour 3,99€ par mois, les 300 minutes pour 32,99€ par mois ou encore 750 minutes pour 69,99€ par mois. Il existe aussi une formule à 1€ le trajet de 30 minutes maximum (0€ pour déverrouiller) à 9,99€ par mois.

Des formules périodiques à la journée sont également proposées, 4,99€ par jour pour 30 minutes ou 6,99€ pour 60 minutes.

Sur présentation d'un justificatif, un tarif social est prévu pour les personnes à faibles ressources.

100km d'autonomie

Avec Voi, environ 400 emplacements sont répartis pour stationner vélos et trottinettes. Le service se déploie désormais jusqu'aux quartiers de Rouelles et des Neiges, plus éloignés, et toujours sur la commune d'Octeville-sur-Mer. Sur ces trois secteurs, les utilisations bénéficieront d'une réduction sur leur trajet grâce au dispositif "zones de stationnement recommandées", en vert sur l'application. Si la carte s'étend, c'est aussi le cas de l'autonomie des véhicules, désormais fixée à 100km (contre 40km avec l'opérateur précédent).

Des règles de sécurité

Pour éviter que le service ne soit utilisé par de trop jeunes conducteurs, il est demandé aux usagers de scanner une pièce d'identité pour utiliser les véhicules Voi. "Il s'agit de s'assurer qu'ils ont plus de 16 ans", précise la société. Elle indique également que les véhicules ne fonctionneront pas avec deux personnes dessus et en cas de conduite sur les trottoirs, "ce qui est passible de 135€ d'amende".

Par ailleurs, sur chaque véhicule, un QR code permet à n'importe qui - utilisateur de l'application ou non - d'effectuer un signalement… En cas de trottinette mal garée par exemple.

Un sticker permet de signaler un véhicule mal garé.

Bientôt une boutique en ville

En mars prochain, un Voi Store ouvrira rue Edouard Herriot, non loin de l'Hôtel de Ville. "Cette émanation physique d'un opérateur de véhicules en libre-service est une première en France", souligne Cédric Merlaud, porte-parole de la société. Cet espace permettra aux utilisateurs de Voi de récupérer des kits de sécurité (casque, gilet…), mais aussi d'effectuer de petites réparations pour tous les usagers de vélos ou trottinettes (serrer un frein, regonfler un pneu…). La société prévoit aussi d'y organiser des événements, en lien avec des associations de mobilité douce notamment.

La Poste participe à la maintenance

Voi a ouvert un atelier de maintenance et de reconditionnement dans le quartier de l'Eure où travaillent plusieurs personnes en CDI. Grâce à un partenariat avec La Poste, elle travaille par ailleurs avec des facteurs pour les petits travaux de maintenance qui peuvent se faire dans la rue : changer une batterie, établir un diagnostic, réparer un feu, etc.