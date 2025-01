Rouen. Ils tentent de larguer un colis à la maison d'arrêt avec un drone : quatre hommes interpellés

Une livraison qui a échoué. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 janvier peu après minuit, les policiers en patrouille à Rouen sont avisés par un témoin leur indiquant avoir entendu un bruit de drone près de la maison d'arrêt. Quatre hommes ont été interpellés.

Un colis au bout du drone

Le témoin a rapporté aux policiers "qu'au bout du drone était suspendu un fil avec un colis et que ce drone a survolé les toits en direction de la maison d'arrêt" de Rouen, a indiqué la police. Il a ajouté que le drone "est télépiloté par quatre individus", poursuit la police.

Quatre hommes interpellés

Les policiers se sont alors dirigés vers l'adresse indiquée par le témoin. Sur place, ils ont constaté qu'un drone "effectuait des essais de démarrage et de décollage". Les policiers de la brigade anticriminalité se sont rapprochés des quatre hommes pour les interpeller en flagrant délit au niveau de la rue aux Anglais. Il s'agit de quatre hommes âgés de 32, 30, 19 et 18 ans. Au sol se trouvaient : "Un drone allumé, une radiocommande avec un support de téléphone, un téléphone, une paire de sandales, de chaussettes, un sac rouge contenant téléphone portable, montre, etc." Selon la police, le téléphone était allumé "et une conversation était en cours. Les policiers ont entendu : 'Barrez-vous, il y a les keufs'".

L'un des auteurs, âgé de 32 ans, "s'est désigné être propriétaire du drone et auteur du pilotage", a ajouté la police. Les quatre hommes ont été placés en garde à vue pour remise irrégulière d'objets à un détenu.