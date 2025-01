Saint-Lô. L'hôpital Mémorial ouvre la prise de rendez-vous en ligne pour les scanners et IRM

L'année 2025 apporte son lot de nouveautés à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. La dernière en date est l'ouverture de la prise de rendez-vous pour un scanner ou une IRM directement en ligne via la plateforme Doctolib. Si la prise de rendez-vous est ouverte au public, les rendez-vous doivent être validés par le centre hospitalier, qui vérifie les documents obligatoires comme les ordonnances et les questionnaires. Sans ces documents, il n'y a pas de rendez-vous possible.

Plus simple pour les patients

L'outil Doctolib est utilisé depuis plusieurs années par l'hôpital. La fonction prise de rendez-vous s'est ouverte petit à petit aux patients. "L'outil est un vrai plus pour les patients, car il permet de prendre rendez-vous à n'importe quelle heure sans devoir contacter le secrétariat. Il permet également de réduire le nombre de rendez-vous non honorés grâce aux fonctions de rappel et d'annulation proposées par Doctolib", précise la communication de l'hôpital.