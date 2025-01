Photographie. Les couleurs du Havre dans l'objectif de Sébastien Lebrun

Si les peintres impressionnistes ont loué et magnifié les lumières du Havre, Sébastien Lebrun, lui, se passionne davantage pour les couleurs de la Cité océane, "même si c'est indissociable de la lumière. Je ne suis pas quelqu'un qui photographie beaucoup en journée. Ma recherche, c'est d'abord les lumières colorées".

Fabriquer ses propres cartes postales

Le Havrais de 46 ans, fonctionnaire à la communauté urbaine, est passionné de photographie depuis 10 ans seulement. "Lors d'un voyage, alors que je patientais à l'aéroport, je suis tombé sur une revue spécialisée. J'avais l'habitude d'envoyer des cartes postales à mes proches et ça m'a donné l'idée de faire mes propres images." Une vocation tardive donc pour Sébastien Lebrun, dont la première passion est la musique. Originaire du quartier de l'Eure, il pratique en autodidacte dès la fin de l'école primaire, puis avec des camarades du collège. "Vers l'adolescence, j'ai monté mon groupe de rock, Epsilon, dans lequel je chantais et jouais du clavier. On a fait pas mal de scènes à l'époque", se souvient-il. Et pour lui, les pratiques de la musique et de la photo ont des points communs. "Dans la technique, par exemple, on parle de bruit parasite pour l'enregistrement comme pour les prises de vues. Il y a aussi la couleur du son et celle de l'image."

"Je fais de la photo parce que j'aime ça et pas par nécessité"

Malgré la qualité indéniable de ses clichés, Sébastien Lebrun n'a jamais pensé à faire de la photographie son métier. Cet amateur éclairé pratique sa passion pendant son temps libre et ses congés. "Je ne pense pas que j'aurais le même confort de vie si je décidais de vivre de la photo. J'en fais parce que j'aime ça et non pas par nécessité. Et je suis quelqu'un qui produit peu. Sur mon compte Instagram (@sebleb76), je publie une seule fois par semaine. Je suis très dur avec moi-même et je suis rarement pleinement satisfait de mes clichés."

Parmi ses sujets préférés, lors de ses voyages, Sébastien Lebrun chasse tout particulièrement les ciels étoilés et les paysages en basse lumière, notamment aux Etats-Unis : "J'adore les grandes villes américaines, très cinématographiques avec leurs hauts buildings, comme New York, Chicago, Atlanta ou Los Angeles." Le Havrais n'en oublie pas pour autant sa ville natale. En témoignent sur son compte Instagram aux 10 300 abonnés ses photos de la grande roue sur le parvis de l'Hôtel de Ville, du Volcan, de l'UP#3 à la plage, de la tour de l'église Saint-Joseph qu'il projette d'immortaliser à nouveau dans les prochains jours, ou encore du port et du Pont de Normandie.

Les réseaux pour transmettre sa passion

L'autre marotte de Sébastien Lebrun, c'est la transmission. Sur sa chaîne Youtube Soyons objectifs, il dispense des conseils via des tutoriels : "Je fais ça sans prétention, mais si je peux donner à une ou deux personnes l'envie de se mettre à la photographie ou les aider sur telle ou telle technique, j'en serais très content." La logique est la même pour la communauté Instagram @igerslehavre qu'il rejoint il y a quatre ans. Il en est aujourd'hui l'une des figures centrales, aux côtés de deux autres passionnés de photo, pour mettre en lumière et nous encourager à partager nos plus beaux clichés de la Cité océane.