Solidarité. 634kg de jouets d'occasion collectés dans la Manche pour être offerts aux plus démunis à Noël

Dans la Manche, en vue des fêtes de Noël, la société de collecte de déchets du Point fort Environnement, a lancé "Laisse parler ton cœur" une grande collecte de jouets d'occasion avec les éco-organismes Ecosystem et Ecomaison.

Mardi 17 décembre, la grande collecte a pris fin et les résultats de l'action sont tombés : 634kg de jouets ont été collectés dans la Manche. "Grâce aux dons des habitants, 42 hottes pleines de jouets ont été collectées entre le 18 et le 30 novembre dernier", ont annoncé les organisateurs de la collecte dans un communiqué.

L'ensemble des dons ont été confiés à Tri Tout Solidaire qui se chargera de les tester, les nettoyer et les remettre en état pour être offerts aux familles plus démunies ou revendus à petit prix pour les fêtes de fin d'année. Pour les jouets qui ne seraient pas réutilisables, ils seront remis à Ecosystem et Ecomaison pour être recyclés.