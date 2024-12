Consommation. Noël à Honfleur Normandy Outlet : quatre nouvelles boutiques pour des cadeaux uniques à prix réduit !

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, et Honfleur Normandy Outlet a pensé à tout pour vous aider à trouver des cadeaux originaux et uniques. Deux pop-up stores (magasins éphémères) viennent d'ouvrir leurs portes.

• You & Eye : Ouverte depuis le 22 novembre, cette boutique vous propose une expérience inédite : transformer votre regard en œuvre d'art grâce à la photographie de l'iris. Un cadeau personnalisé et totalement hors du commun.

• Festilight : Depuis le 20 novembre, plongez dans l'univers féerique de Noël avec une sélection de décorations et d'articles pour les arts de la table. Parfait pour créer une ambiance magique à la maison.

• A lire aussi. Idées cadeaux. Notre sélection de cadeaux pour Noël

Une sélection de marques pour tous les goûts

En plus de ces pop-up stores, Honfleur Normandy Outlet met à votre disposition plus de 85 grandes marques pour faire plaisir à tout le monde.

• Mode et accessoires : Des incontournables comme Jott, IKKS, Jack and Jones, Levi's, et bien d'autres.

• Sport et loisirs : Pour les passionnés de sport (ou juste pour traîner dans le canapé), Adidas, Nike, Le Coq Sportif, et Volcom.

• Maison et déco : Vous cherchez des idées cadeaux pour embellir les intérieurs ? Perle de Coton, Yves Delorme Outlet et Dodo.

• Plaisirs gourmands : Un petit creux ? Le Club Café, Bagelstein, Haribo, et Lindt.

De quoi faire ses achats de Noël d'une traite, et ça, ça change tout.