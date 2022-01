Hors Normandie. Le Père Noël a déjà préparé la moitié des cadeaux 

Plus de la moitié des Français (53%) ont réalisé leurs achats de Noël plus d'un mois à l'avance, tandis que 60% des Européens se lanceront dans la course aux cadeaux au mois de décembre, selon une étude Paypal/Kantar Millward Brown qui a sondé 9000 Européens sur leurs comportements d'achats en cette fin d'année. Les Français sont au-dessus de la moyenne européenne (36%) pour l'anticipation des achats, à l'instar des Néerlandais (39%), mais contrairement aux Espagnols (31%), par exemple.

Malgré cette anticipation, les courses de Noël riment avec inquiétude et stress pour l'ensemble des Européens. Il y a tout d'abord le casse-tête pour trouver le bon cadeau qui fera plaisir pour 85% des interrogés français, tout en respectant son budget - 76% craignent de le dépasser - sans compter le stress anticipé (87%) de se rendre en magasin, probablement bondé en cette période de fin d'année.

Sans surprise, plus de 8 Français sur 10 (82%) voient donc l'option des achats en ligne comme un moyen d'échapper à la foule, contre 54% des Suédois et 68% des Polonais.

Selon l'étude, près d'un Français sur deux (48%), contre 45% des Européens, préfère effectuer ses achats de Noël en ligne depuis un ordinateur (82%) ou un smartphone ou une tablette (18%). La moyenne européenne des achats via mobile se situant à 23%.

D'autre part, 64% apprécient la possibilité de trouver facilement des cadeaux en ligne et 76% avouent gagner beaucoup de temps et ainsi optimiser leur shopping.

Parmi les principaux freins à l'achat sur internet, les Français évoquent les frais de port facturés deux fois sur le même site (64%), la multiplication des enregistrements sur les sites pour payer (52%), le partage des coordonnées bancaires (48%) et la peur de recevoir le mauvais produit ou un produit défectueux (47%).

En France, les retardataires seront 3% à effectuer leurs achats la semaine de Noël. Plus nombreux que les Néerlandais (2%), mais moins que les Suédois, par exemple.

L'étude a été menée par PayPal et l'Institut Kantar Millward Brown du 2 au 10 novembre 2017 auprès d'un panel de 1.000 consommateurs par pays (France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Suède, Pologne, République tchèque, Grèce et Hongrie) âgés de 18 à 65 ans, dont 50% d'hommes et 50% de femmes.

