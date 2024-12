Près de Caen. Lancer de sapin : à la taverne Valhalla, Noël se fête comme chez les Vikings

Le 21 décembre, les portes du Valhalla s'ouvrent pour une expérience de Noël totalement hors du commun. Ici, on troque les traditions sages pour des activités dignes des guerriers nordiques. L'événement, baptisé L'Appel du Solstice de Yule, propose un programme qui sent bon l'hydromel et le feu de bois.

Au menu :

• Lancer de hache, parce qu'un Noël viking sans hache, c'est comme un hiver sans neige.

• Lancer de sapin, une nouveauté délirante pour tester sa force et viser les sommets. (Rassurez-vous, aucun arbre ne sera réellement sacrifié, on est écolos chez les Vikings modernes).

• Ateliers créatifs, pour les petits comme les grands enfants, avec un majestueux sapin prêt à recevoir tous vos vœux les plus audacieux.

• Contes et légendes de Yule, racontés par Gweltaz Pro, un crieur-conteur qui vous transportera dans les récits mythiques du Nord.

Une ambiance digne d'Asgard

La soirée ne serait pas complète sans un festin digne des banquets nordiques. Au programme : un bourguignon gourmand accompagné de frites maison. Les places sont limitées, alors venez tôt ou prenez le risque de vous contenter d'un gobelet d'hydromel en guise de consolation.

Et pour les fans de belles mécaniques artisanales, La Forge à Seb fera des démonstrations en direct. Une occasion parfaite pour découvrir l'art de la forge tout en se plongeant dans l'ambiance brute et authentique du Valhalla.

Le Valhalla : une immersion dans l'univers viking

Depuis 2017, le Valhalla s'impose comme un incontournable pour quiconque cherche une soirée qui sort de l'ordinaire. Située au 992 route de Falaise à Ifs, cette taverne propose bien plus que des bières et des haches. Concerts, soirées à thème, marchés d'artisans et même béhourd (un sport médiéval) : chaque événement est une immersion totale dans un univers où le fun est roi.

Alors, prêt à troquer votre pull moche de Noël pour une tunique viking ?