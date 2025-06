Saint-Valery-en-Caux. Le festival viking Njord revient avec toujours plus d'animations

Le festival viking Njord revient du 4 au 6 juillet à Saint-Valery-en-Caux avec toujours plus d'animations. Il s'agit de la 2e édition de l'événement. Le public aura rendez-vous sur les pelouses du Jardin public pour découvrir un campement viking, des artisans et passionnés autour de Rollon, de son trône et de ses drakkars. Spectacles de cracheurs de feu, béhourd, musique viking, contes, ateliers créatifs et beaucoup d'autres activités vous attendent également tout le week-end. Clou du spectacle, le duo Eihwar se produira lors d'un concert exceptionnel dimanche 6 juillet, à 20h30 sur le parking du Casino de Saint-Valery-en-Caux. Le festival est gratuit et ouvert à tous.

Programme

Festival Njord. - Saint-Valery-en-Caux

Sur l'ensemble du week-end au village Walarik

Stands artisanat et souvenirs,

pour les enfants : maquillage,

exposition du trône de Rollon,

ateliers créatifs avec la médiathèque,

stand tatoueur,

restauration food-truck viking,

promenades en bateau avec les Courlis de la manche (RDV ponton 32)

Vendredi 4 juillet

18h - Conférence au casino, entrée libre. Florian Duprey, guide conférencier, présentera les bateaux et les navigateurs vikings.

Samedi 5 juillet

10h - ouverture du village, lecture, tir à l'arc jusqu'à 17h

11h - "Diex Aïe" et "Marina Lys"

11h30 - rencontre avec les rapaces

13h - "Marina Lys"

14h - "Diex Aïe"

15h - rencontre avec les rapaces

16h - "Diex Aïe"

16h30 - "Marina Lys"

18h - fermeture du village

20h30 - concert du duo Eihwar sur le parking du casino