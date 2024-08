[Actualisé] Près du Havre. La Base encore annulée pour cause de mauvais temps

Pas de chance pour La Base, une nouvelle fois à cause des conditions météo, les organisateurs ont décidé d'annuler la date du samedi 24 août.

La Base du début de l'été avait dû être annulée à cause du mauvais temps. Celle de cette fin août devrait pouvoir se maintenir. Cette guinguette électro, festive et estivale, posera ses valises samedi 24 août de 16h à 23h au Cap de la Hève (Sainte-Adresse).

Vous y retrouverez une scène musicale avec une programmation mettant en lumière des artistes locaux mais aussi nationaux. BAE Party (Paris) sera de la fête, avec Djé Djé From The Block et Gabbor, soutenu par Töm.

Animations pour les familles

La Base propose également des animations avec des stands et des jeux à destination des familles. Il est aussi possible de s'y restaurer avec la présence d'un bar et d'un food-truck. L'événement reste ouvert à tous, sur don libre.

A noter que le collectif Hélios qui organise La Base prolonge le week-end avec son premier Helios s/Mer Hors série, dimanche 25 août, de 16h à 23h sur la promenade de la rade. Au programme : ambiance dancefloor et activités.