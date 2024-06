Près du Havre. Avec le festival Apollo, de la musique au Bout du Monde

Le collectif Helios organise le 6e festival Apollo, vendredi 28 et samedi 29 juin, sur la plage (le Bout du Monde) à Sainte-Adresse.

Depuis huit ans, l'événement met en valeur les artistes locaux émergents aux côtés d'invités nationaux et européens. Les arts graphiques occupent également une belle place dans la programmation du festival. Chaque année, des expositions, performances live et ateliers sont proposés au public. Côté musique, on retrouve une programmation actuelle avec Arthur & Garba, Basile de Suresnes en B2B avec Ten Fingerz, Fritjof, House paysanne, Kabylie Minogue, Mael Cobb, Ligne Quatre, Sea u sound, Oldboy et Soïzic.

Côté animations, les familles pourront profiter de maquillage, d'une friperie, d'un château gonflable et autres activités pour petits et grands.

Pratique. Festival Apollo, esplanade Maréchal Joffre à Sainte-Adresse. Vendredi 28 juin de 16h à minuit et samedi 29 juin de 12h à minuit avec un after au palais des régates de 23h à 3h30.