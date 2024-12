Université Rouen Normandie. L'écrivaine cauchoise Annie Ernaux se voit décerner le premier doctorat d'honneur

C'était une première pour l'université de Rouen. Mardi 10 décembre 2024, son président Laurent Yon a remis un doctorat d'honneur à l'écrivaine native de Lillebonne Annie Ernaux. Une distinction de plus pour celle qui a été prix Nobel de littérature en 2022 et qui collectionne les récompenses.

Celle-ci avait malgré tout une saveur particulière pour celle qui a été étudiante en lettres à l'université de Rouen entre 1960 et 1963. "C'est une émotion difficilement exprimable, un retour sur le passé un peu irréel, a-t-elle indiqué. Quand je pense à cette rentrée à la fac, je ne pouvais pas prévoir une telle suite. Mais je n'ai pas été dévorée d'ambition, sinon de celle de faire des livres."

Une "transfuge de classe" grâce à l'université

L'écrivaine, dont l'œuvre se distingue par sa révolte contre les normes sociales et sexuelles, a marqué son époque avec notamment La Place, Une femme ou Les Années et dernièrement Le Jeune homme. Elle, qui se considère comme un "transfuge de classe", reste très simple et a semblé surtout émue par les lectures de ses propres textes par des étudiants de licence. Des étudiants à qui elle a rappelé sa volonté de transmettre et à quel point l'université avait été pour elle "un espace de liberté et d'émancipation", même si elle a peiné à s'y sentir légitime, pointant du doigt la bourgeoisie de l'université de l'époque.

Le message a été bien reçu et compris par les étudiants venus à la rencontre de l'écrivaine de 84 ans. "Je me suis sentie concernée par tout ce qu'elle disait. J'adore ses textes qui sont vrais et ont toujours le même impact", a indiqué Anaïs, étudiante en deuxième année de Lettres modernes. "Je trouve ça beau que quelqu'un puisse s'élever par son mérite, quel que soit son milieu, et que cela soit rendu possible par l'université", a insisté son camarade Simon.

L'université de Rouen a créé ce doctorat d'honneur au mois de juillet pour honorer les personnalités en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sports, aux sciences et techniques, à la France, à la Normandie ou à l'université de Rouen Normandie.