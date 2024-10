Yvetot. Rencontrez Annie Ernaux, l'écrivaine prix Nobel ancrée dans le pays de Caux

Annie Ernaux, née Duchesne le 1er septembre 1940 à Lillebonne, est l'une des écrivaines les plus marquantes de la scène littéraire française actuelle. D'origine modeste, elle a grandi à Yvetot, en Haute-Normandie, avant de poursuivre des études de lettres à Rouen et à Bordeaux. Après une carrière d'enseignante, elle se consacre pleinement à l'écriture, créant une œuvre autobiographique puissante qui explore les thèmes du temps, de la mémoire et des tensions sociales.

En 1974, elle publie son premier roman, Les Armoires vides, suivi d'une série d'ouvrages autobiographiques qui vont marquer la littérature française. Parmi eux, La Place (1984), récompensé par le prix Renaudot, et Les Années (2008), une fresque qui retrace 60 ans d'histoire collective et personnelle, sont devenus des classiques. En 2022, elle reçoit le prestigieux prix Nobel de littérature pour "le courage et l'acuité clinique" avec lesquels elle aborde la mémoire personnelle et collective.

Un événement littéraire à ne pas manquer

Le 5 octobre 2024, Annie Ernaux sera l'invitée d'honneur d'une rencontre exceptionnelle à Yvetot, sa ville de cœur, aux côtés d'historiens et historiennes de renom tels que Michelle Perrot et Ivan Jablonka. Cette rencontre, organisée à l'Espace Les Vikings, est portée par Carole Christen et Anne-Marie Cheny, en partenariat avec la Ville d'Yvetot.

Ce moment de partage permettra d'explorer les liens profonds entre littérature et histoire, à travers le prisme de l'œuvre d'Annie Ernaux, notamment Les Années, où elle fait écho aux grandes transformations sociales et politiques de son époque, ancrées dans son pays de Caux natal qu'elle décrit avec justesse. L'occasion pour le public de revivre six décennies marquées par des événements historiques majeurs, tout en découvrant comment Ernaux a su capturer ces moments dans son écriture. Un moment de partage pour petits et grands, sur l'évolution de la vie.

Une rencontre entre littérature et histoire

Cette journée d'échanges, gratuite et ouverte à tous sur réservation, promet d'être un temps fort pour les amateurs de littérature et d'histoire. La librairie La Buissonnière d'Yvetot sera présente pour proposer les œuvres d'Annie Ernaux et des auteurs invités.

Informations pratiques

• Date : 5 octobre 2024

• Lieu : Espace Les Vikings, Yvetot

• Entrée gratuite (sur réservation)