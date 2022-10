Seine-Maritime. Le prix Nobel de littérature pour la Normande Annie Ernaux

Le prix Nobel de littérature a été décerné jeudi 6 octobre à Annie Ernaux. Elle succède au romancier britannique d'origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah (2021) et à la poétesse américaine Louise Glück (2020).

L'écrivaine de 82 ans est récompensée pour "le courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", a expliqué le jury Nobel.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

Annie Ernaux est née à Lillebonne en 1940. Elle a passé son enfance à Yvetot et a poursuivi ses études universitaires à Rouen et à Bordeaux. L'auteure a obtenu de nombreuses récompenses dont le prix Renaudot en 1984 pour La Place et le Prix de la langue française en 2008 pour l'ensemble de son œuvre. Une œuvre qui est pour l'essentiel autobiographique.

Son œuvre est de plus en plus traduite et diffusée en langue anglaise, notamment ses deux ouvrages Les Années et L'événement. Ce dernier est adapté au cinéma en 2021 par Audrey Diwan.

Annie Ernaux est engagée politiquement à gauche. Lors de la présidentielle de 2012, elle soutient Jean-Luc Mélenchon. En 2018, elle cosignera une tribune de soutien aux Gilets jaunes et plus dernièrement, elle s'est dite proche des idées de Sandrine Rousseau.