Podcast. Le Débrief 100% HAC : de Nantes à Angers, les montagnes russes Ciel et Marine

Après une belle victoire à Nantes (2-0) à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, qui aura vu des attaquants du Havre Athletic Club débloquer leur compteur de buts, on espérait que les Ciel et Marine continueraient sur leur lancée. Il n'en a rien été, dimanche 1er décembre, avec une défaite face au SCO d'Angers (0-1), logique, au regard de la prestation des Havrais sur le carré vert du stade Océane.

Josué Casimir blessé, la tuile

Pour analyser ces résultats en forme de montagnes russes, deux anciens du club ancrés au Havre s'installent à la table du Débrief 100% HAC : l'Octevillais Alexis Bertin, qui vécut la montée en D1 en 2002, et le plus havrais des Brésiliens, Rudison Ferreira. Avec ces deux hacmen reconvertis dans le domaine du coaching sportif, on reviendra aussi sur l'absence sans doute préjudiciable de Josué Casimir, capitaine par intérim, victime d'une entorse à la cheville.

Nos invités reviendront enfin sur leur attachement au HAC, pour lequel ils ont joué dans les années 2000.

