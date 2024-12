Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Cookeo+ Connect

Pour des fêtes savoureuses et des repas réussis toute l'année, Tendance Ouest vous offre votre Cookeo+ Connect de Moulinex, le multicuiseur intelligent qui révolutionne votre cuisine. Avec sa capacité de 6 litres, ses 6 modes de cuisson, et plus de 200 recettes intégrées, préparez des plats délicieux en un temps record.

Grâce à l'application MyMoulinex connectée par Bluetooth, découvrez des recettes pas à pas pour épater vos convives sans effort ! C'est l'allié idéal de vos repas de fête, pour gagner du temps en cuisine et épater vos convives tout au long de l'année.

Pour participer, envoyez TO par SMS au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort le vendredi 13 décembre à 8h40 !