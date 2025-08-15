En ce moment L'amour fou INDOCHINE
Jeu. Tendance Ouest vous offre votre Nintendo Switch OLED !

Loisir. Cette semaine, vous allez pouvoir remporter votre console de jeux Nintendo Switch OLED, la console culte, modèle bleu et rouge néon.

Publié le 15/08/2025 à 09h00 - Par Kevin
Tendance Ouest vous offre cette semaine votre Nintendo Switch OLED modèle bleu et rouge néon.

Tendance Ouest vous offre la Nintendo Switch OLED – modèle bleu et rouge néon ! Avec cette console culte, jouez où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez : dans le salon, sur la route des vacances ou même à l'ombre d'un parasol.

Avec son grand écran OLED 7 pouces ultra-lumineux, sa mémoire boostée à 64 Go, ses Joy-Con détachables, elle transforme chaque moment en un vrai terrain de jeu.

Mario, Zelda, Just Dance, Mario Kart… à vous les parties endiablées en solo, en duo, entre amis ou en famille !

Jouez en envoyant dès maintenant TO au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort vendredi 22 août à 10h15.

