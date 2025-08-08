Jeu. Remportez votre Nintendo Switch OLED !

Et si vous deveniez les héros de l'été ?

Tendance Ouest vous offre la Nintendo Switch OLED, jouez en famille où que vous soyez : sur la route des vacances, à l'ombre d'un parasol ou au fond du canapé.

Une console au design élégant, avec un écran 7 pouces aux couleurs éclatantes, un son amélioré, et surtout… la promesse d'heures de jeu à partager en famille.

Mario, Zelda, Just Dance… chacun son jeu, chacun son tour, mais tous ensemble pour s'amuser !

Pour tenter votre chance, envoyez TO par SMS au 7 14 15 (3 x 75 centimes + coût d'envoi)… et à vous les parties endiablées en famille ! Tirage au sort vendredi 15 août à 9h.