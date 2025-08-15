Jeu. Gagnez votre enceinte JBL PartyBox Club 120 !

Tendance Ouest met du son dans votre été… Vous aimez les soirées qui durent, les playlists qui s'enchaînent lorsque vous êtes dans la piscine, et écouter Tendance Ouest même au fond du jardin ? Alors ce cadeau va vous plaire.

Tendance Ouest vous offre la JBL PartyBox Club 120, l'enceinte portable qui transforme n'importe quel lieu en véritable dancefloor.

Un son JBL Pro puissant et cristallin, des lumières synchronisées avec la musique, et jusqu'à 12 heures d'autonomie pour enchaîner les hits jusqu'au bout de la nuit…

Cette enceinte est étanche aux éclaboussures, donc pas de panique si l'apéro déborde ou si l'orage s'invite à la fête.

Et côté pratique, elle se connecte en Bluetooth avec votre téléphone par exemple, elle se transporte facilement, et elle peut même accueillir un micro ou une guitare. Oui, vous pouvez lancer un karaoké ou un concert improvisé durant votre été.

Jouez maintenant et envoyez TENDANCE au 7 14 15 (3 fois 75 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort le vendredi 22 août à 9h00.