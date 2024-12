Calvados. Cette entreprise a restauré la croix de chevet de Notre-Dame de Paris

10m de hauteur, 2,40m de largeur pour un poids d'environ 2 tonnes. La nouvelle croix de chevet, rescapée de l'incendie de 2019 a été restaurée à Saint-Aubin-des-Bois, à l'ouest de Vire.

Dessinée par Viollet-le-Duc, "sa chute l'a endommagée, elle s'est retrouvée pliée, tordue sous son propre poids" explique Alexandre Gury, président de la société Fer Art Forge en charge de sa restauration. "95% des morceaux présents lors de la chute ont été restitués." Durant plus de mille heures, six ouvriers l'ont d'abord démontée entièrement, puis il y a eu tout un travail de redressage et de mise en forme. "Nous étions présents en mai dernier, au moment de la bénédiction et de la pose, et avons fini de la fixer sur la charpente." La croix surplombe cette dernière, à 40m de haut, et c'est "une satisfaction pour nous. Nous mettons nos pas dans ceux des bâtisseurs d'autrefois, mais en restant humbles pour accomplir la tâche jusqu'au bout". Ayant pu visiter la cathédrale rénovée, Alexandre Gury relate : "Notre-Dame reste grandiose et le travail réalisé exceptionnel !"