Fêtes. Les marchés de Noël en Normandie : tout le programme dans l'Orne

Ces événements féeriques, emplis de magie et d'animations, sont l'occasion de faire le plein de cadeaux, de savourer des spécialités gourmandes et de vivre l'esprit de Noël en famille ou entre amis. Voici un tour d'horizon des marchés de Noël à ne pas manquer dans le département.

Haras du Pin

Quand ?

Vendredi 6 décembre : 11h à 20h

Samedi 7 décembre : 10h à 20h

Dimanche 8 décembre : 10h à 19h

Où ? Haras National du Pin

Le Haras du Pin ouvre ses portes pour trois jours d'enchantement avec son marché de Noël. Dans un cadre d'exception, venez découvrir une multitude d'exposants proposant des produits locaux et artisanaux pour vos emplettes festives.

Au programme :

L'arrivée du père Noël en attelage, samedi et dimanche à 14h.

Des illuminations et un mapping (projection d'une vidéo) féerique sur la façade du château dès 18h.

(projection d'une vidéo) féerique sur la façade du château dès 18h. Un concert des Avent'uriers de l'Alliance musicale de Sées, samedi après-midi.

Une prestation des trompes de chasse du Haras du Pin, dimanche après-midi.

Activités :

Promenades en attelage de la mère Noël, samedi et dimanche après-midi.

Baptêmes de poneys, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Spectacle équestre Le Cheval de Lune, horaires disponibles sur le site officiel.

Bellême

Quand ?

Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 12h à 20h (samedi) et 11h à 19h (dimanche)

Samedi 14 et dimanche 15 décembre : mêmes horaires

Où ? Salle Philippe de Chennevières et place de la République

Bellême célèbre Noël avec son marché riche en produits artisanaux et de nombreuses animations festives pour toute la famille.

Les temps forts :

Balades en calèche et parades de rue.

Concert Cappellum dans l'église, samedi 21 décembre.

Défilé de tracteurs illuminés, dimanche 22 décembre.

Concert gospel, vendredi 27 décembre.

Pendant toute la période, profitez de vitrines décorées, d'attractions foraines, et d'une nocturne jusqu'à 21h samedi 14 décembre.

Bagnoles-de-l'Orne

Quand ?

Samedi 14 décembre : 15h à 20h

Dimanche 15 décembre : 10h à 17h

Où ? Centre-ville et communs du château

Bagnoles-de-l'Orne vous plonge dans l'ambiance festive de Noël avec son marché d'exposants et ses animations pour toute la famille. Découvrez 33 stands proposant des produits artisanaux, des gourmandises et des décorations uniques.

Au programme :

Maquillage pour enfants, jeux en bois et rencontre avec le père Noël.

Goûter de Noël danois au Gué aux Biches, dimanche de 15h à 17h (12€ par personne).

Alençon

Quand ?

Les vendredis 6, 13 et 20 décembre : 16h à 19h

Les samedis 7, 14 et 21 décembre : 10h à 21h

Les dimanches 8, 15 et 22 décembre : 12h à 19h

Où ? Centre-ville et autour de la Halle au Blé

Pour la première fois, Alençon prolonge la magie de son marché de Noël sur trois week-ends ! Avec ses 42 exposants, la Ville propose des idées cadeaux uniques et des gourmandises artisanales. Près de 300 sapins et 120 000 LED illumineront les rues pour une ambiance magique et solidaire.

Temps forts :

Marché solidaire organisé par 16 associations à la Halle au Blé, dimanche 8 décembre.

Atelier maquillage pour enfants et chorale.

Flers

Quand ? Samedi 7 et dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Où ? Place Saint-Germain

Flers célèbre Noël avec un marché chaleureux où vous trouverez de nombreux produits locaux et artisanaux. Profitez de cette occasion pour dénicher des cadeaux uniques et vivre la magie des fêtes.

L'Aigle

Quand ?

Vendredi 13 décembre : 16h à 19h

Samedi 14 décembre : 10h à 21h

Dimanche 15 décembre : 12h à 19h

Où ? Place de la Mairie et marché couvert

Le marché de Noël de L'Aigle vous promet un week-end riche en animations et découvertes. Avec près de 70 exposants, plongez dans une ambiance féerique entre produits du terroir, articles de créateurs et gourmandises.

Temps forts :

Déambulation de la Gangstar Fanfare Christmas Show à 15h45, 16h30 et 17h30.

Arrivée du père Noël à cheval à 17h45.

Distribution de bonbons et chocolat chaud offert dès 16h.

Spectacle de la Bagnol Troupe Dance à 18h45.

Musée du Jouet ouvert à partir de 15h avec des contes féeriques dès 4 ans.

La Ferté-Macé

Quand ? Mercredi 18 décembre : 14h à 20h

Où ? Place du Général Leclerc et place de la République

La Ferté-Macé vous invite à un marché de Noël féerique, avec une sélection de 70 exposants proposant des produits du terroir et des idées cadeaux. Plongez dans l'ambiance festive de Noël et découvrez de nombreux stands artisanaux, tout en profitant des animations pour petits et grands.

Temps forts :

Maquillage pour enfants de 15h à 19h.

Manège et marmite des familles sous le marché couvert de 16h à 20h.

Arrivée du père Noël à cheval à 17h45, suivie de déambulations festives.

Chocolat chaud offert à partir de 16h et photos avec le père Noël dans son chalet.

Mortagne-au-Perche

Quand ?

Vendredi 20 décembre : 17h à 21h

Samedi 21 décembre : 10h à 18h

Dimanche 22 décembre : 10h à 18h

Où ? Place du Général de Gaulle et halle du Marché couvert

Le marché de Noël de Mortagne-au-Perche vous plonge dans la magie des fêtes avec un programme riche en animations et surprises. Découvrez un marché animé par les commerçants locaux où vous trouverez des produits artisanaux et de quoi gâter vos proches.

Temps forts :