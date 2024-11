Fêtes. Les marchés de Noël en Normandie : tout le programme dans la Seine-Maritime

Ces événements féeriques, emplis de magie et d'animations, sont l'occasion de faire le plein de cadeaux, de savourer des spécialités gourmandes et de vivre l'esprit de Noël en famille ou entre amis. Voici un tour d'horizon des marchés de Noël à ne pas manquer dans le département.

Bréauté

Quand ?

Samedi 14 décembre : 14h à 18h

Dimanche 15 décembre : 10h à 18h

Où ? Salle polyvalente et extérieur

Le village de Bréauté vous invite à son incontournable marché de Noël. Au programme : tours de calèche gratuits, maquillage pour enfants et un stand photo avec le père Noël tout le week-end. Dimanche après-midi, laissez-vous charmer par les chants de Noël du trio Melting Avenue.

Le Havre

Quand ? Du 30 novembre au 31 décembre

Où ? Place de l'Hôtel de Ville

Le marché de Noël du Havre vous accueille avec ses chalets, sa grande roue et son carrousel pour une parenthèse gourmande et féerique. Marrons chauds, décorations et cadeaux artisanaux vous attendent chaque jour de 11h à 20h (jusqu'à 21h les vendredis et samedis).

Gonfreville-l'Orcher

Quand ?

Samedi 7 décembre : 11h à 20h

Dimanche 8 décembre : 9h à 18h

Où ? Place du Vieux Colombier

Ce marché de Noël offre des animations uniques : promenade en calèche, concert musical le samedi à 17h, et un grand spectacle familial pour résoudre la disparition du père Noël. Un week-end festif à ne pas manquer !

Harfleur

Quand ? Du 29 novembre au 1er décembre

Où ? Cœur historique

Venez découvrir près de 60 artisans et producteurs locaux proposant des gourmandises, des idées cadeaux et des produits du terroir. Entre spectacles, maquillage pour enfants et balades en calèche, ce marché ravira petits et grands dans une ambiance festive mais aussi solidaire.

Doudeville

Quand ? Samedi 14 et dimanche 15 décembre : 9h30 à 18h

Où ? Hôtel de Ville

Le marché "Un merveilleux Noël" vous plonge dans un décor magique, grâce aux bénévoles de l'association Doudeville en Fête. Découvrez artisanat, producteurs locaux et animations dans un cadre féerique.

Lillebonne

Quand ?

Vendredi 13 décembre : 17h à 20h

Samedi 14 décembre : 10h à 19h

Dimanche 15 décembre : 10h à 18h

Où ? Centre-ville

Artisans, producteurs et commerçants locaux vous donnent rendez-vous au marché de Lillebonne. Le père Noël sera lui aussi de la partie : parfait pour compléter vos achats de Noël.

Port-Jérôme-sur-Seine

Quand ?

Samedi 14 décembre : 11h à 20h

Dimanche 15 décembre : 10h30 à 17h30

Où ? Place des Hallettes

Avec ses touches britanniques en hommage à sa ville jumelée Street, ce marché propose des ateliers créatifs, des balades en calèche et des stands gourmands. Un feu d'artifice illuminera la soirée du samedi, suivi de vin chaud pour prolonger la magie de Noël.

Cany-Barville

Quand ? Dimanche 15 décembre

Où ? Salle Daniel Pierre

Organisé par l'association GEST et DIM, ce marché propose des produits artisanaux, une tombola et la visite du Père Noël.

Montivilliers

Quand ? Du vendredi 6 au dimanche 8 décembre

Où ? Centre-ville

Le marché de Noël de Montivilliers regorge d'animations : concours du plus beau chalet, déambulations musicales, chorales, feu d'artifice et bien plus encore.

Fécamp

Quand ?

Du 11 au 15 décembre

11, 12 et 13 décembre : 10h – 19h

Samedi 14 décembre : 9h – 20h

Dimanche 15 décembre : 10h – 18h

Où ? Place du Général Leclerc

Le marché de Noël de Fécamp rassemble artisans, commerçants et associations locales dans une ambiance chaleureuse. Découvrez des chalets remplis d'idées cadeaux mais aussi de gourmandises (et c'est ce qu'on préfère) !

Bolbec

Quand ?

Vendredi 13 décembre : à partir de 18h

Samedi 14 décembre : 10h à 20h

Dimanche 15 décembre : 10h à 18h

Où ? Centre-ville

Dès le vendredi soir, Bolbec célèbre l'arrivée du père Noël avec l'illumination du grand sapin, suivie du marché de Noël. Explorez des chalets remplis de cadeaux artisanaux, de spécialités de saison et de décorations. Le dimanche, laissez-vous porter par l'animation musicale des Philly's Hot Loaders pour clôturer ce week-end festif.

Yvetot

Quand ? Dimanche 8 décembre : 10h à 18h

Où ? Salle du Vieux-Moulin

Pour sa 13e édition, le marché de Noël d'Yvetot transforme la salle du Vieux-Moulin en véritable village de Noël. Avec 55 exposants proposant des créations artisanales et locales, vous trouverez de quoi gâter vos proches. Et on n'oublie pas la pause gourmande à la buvette du comité des fêtes !

Rouen

Quand ?

Du jeudi 21 novembre au mardi 24 décembre

Lundi : 14h à 20h

Du mardi au jeudi : 11h à 20h

Vendredi : 11h à 21h

Samedi : 10h à 21h

Dimanche : 10h à 20h

Exception : mardi 24 décembre, fermeture à 18h

Où ? Parvis de la cathédrale

Le marché de Noël de Rouen s'installe au cœur du centre historique, sur le parvis de la cathédrale, dans un décor enchanteur. Une cinquantaine de chalets vous attendent ! Ce rendez-vous incontournable ravira petits et grands et apportera une ambiance conviviale et chaleureuse aux fêtes de fin d'année.

Cette liste est non exhaustive. Si votre marché de Noël a été oublié, faites nous le savoir et nous le rajouterons.