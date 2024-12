Bonne table à Rouen. Chez Poupoule, de très bons sandwichs au pain pita maison 

C'est un nouveau venu dans le monde très concurrentiel de la restauration rapide à Rouen. Poupoule, nouvelle adresse du patron de la pizzeria Lolo et Zaza, a ouvert ses portes rue Lecanuet, tout près de l'intersection avec le boulevard des Belges. La petite adresse, ouverte sur la rue pour passer la commande directement depuis le trottoir, propose aussi quelques tables à l'arrière pour qui préfère s'asseoir pour manger sur le pouce. Le concept : des sandwichs au poulet au pain pita maison, comme une alternative aux nombreux kebabs qui existent déjà dans la ville aux cent clochers.

Un sandwich gourmand

Quatre marinades sont proposées pour les cuisses de poulet désossées qui sont ensuite cuites à la plancha : indienne (curry), portugaise (piment paprika), miel moutarde ou italienne (pesto parmesan). Légumes et crudités sont proposés en accompagnement ainsi qu'une sauce, dont la mayonnaise et l'aïoli qui sont aussi, faits maison. Idem pour les frites fraîches. Côté tarif : comptez 6,50€ pour le sandwich, 7,90€ avec les frites et 8,90€ avec la boisson, soit les tarifs moyens pour ce type de restauration. Je vous livre ma formule ? Sandwich poulet marinade indienne, salade, choux rouges, oignons frits et sauce aïoli pour les frites. Des frites maison particulièrement croustillantes et agréables, c'est assez rare pour le noter, et très bien relevées par la sauce. Pour le sandwich, le pain maison fait très bonne impression. On reste dans l'univers de la restauration rapide, copieuse, satisfaisante et gourmande. "On voulait faire autre chose que du kebab classique mais toujours à petit prix, explique Enzo Cristofoli, qui travaille chez Poupoule. Le patron est boulanger, fait la pâte pour le pain qui est levée, puis cuite ici."

Une adresse à tester pour un déjeuner rapide capable de combler les petites (ou grosses) faim.

Pratique. 60 rue Lecanuet à Rouen.Tel. 06 66 14 69 83