Bonne table à Rouen. Andakka, cuisine rapide et saine en centre-ville

Andakka est inspiré du portugais pour "Viens ici". De quoi résumer le concept de cette petite adresse de restauration rapide du centre-ville rouennais, rue de la Pie, à proximité directe de la place du Vieux-Marché, ouverte depuis le mois d'août. L'intérieur est moderne, apaisant avec du rose pâle sur les murs. La promesse ? Un temps de service court, un prix maîtrisé et une alternative à des enseignes de restauration rapide qui proposeraient une alimentation plus riche. Ici à la carte, on trouve des plats froids comme des bagels, des tartines, des salades ou des poke bowls.

Bientôt des apéritifs

J'opte lors de ma venue pour la formule gourmande qui propose un plat au choix, un dessert et une boisson. Et je jette mon dévolu sur le poké végé : riz, avocat, falafels et grenade.

Le poke végé avec falafels, avocat et grenade.

Sur place, le restaurant peut accueillir une vingtaine de couverts (et une vingtaine de plus en terrasse l'été). Détail qui compte, les plats sont servis dans de la vraie vaisselle. Les falafels sont particulièrement savoureux, l'ensemble est copieux et tout à fait satisfaisant. Petit plaisir sucré, le cookie est bien chocolaté et fond dans la bouche. Le tout, avec une boisson, me coûte 14 euros. "On voulait répondre à la demande de manger rapide mais sain le midi", explique Théo Corbinien, le gérant de l'établissement. Le service sur place permet tout de même de s'offrir un vrai moment de pause. Depuis peu, des plats chauds sont aussi à la carte, comme des quiches, des toasts et des crocs. "C'était une demande des clients, surtout pour l'hiver", explique le gérant. Des gaufres gourmandes sont aussi proposées en dessert ou l'après-midi puisque le restaurant est ouvert en continu de 10h à 16h du lundi au mercredi et de 10h à 22h du jeudi au samedi. Nouveautés à venir : "Des cocktails apéritifs et antipasti pour le soir ou encore des gaufres de patates douces seront à la carte dans les prochaines semaines", confie Théo. Adresse à essayer.

Pratique. 15 rue de la Pie à Rouen. Tel : 07 62 19 75 07