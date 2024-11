Musique. Jenifer de retour avec un album qui rassemble ses plus grands tubes !

Après 22 ans de carrière, Jenifer revisite ses plus grands succès dans Jukebox 2002-2012, son premier album best of, qui sortira le 22 novembre 2024. Elle donne à ses morceaux une nouvelle jeunesse, comme une mise à jour. L'album rassemble 17 titres issus de ses débuts, réenregistrés avec une touche folk et country.

Deux ans après la sortie de N° 9, elle a déjà proposé un premier extrait de Jukebox 2002-2012 à ses fans. À l'écoute de son public, elle mise sur l'un des titres phares de son répertoire : Tourner ma page. Dix-sept ans après sa sortie sur l'album Lunatique, ce morceau qui marque un tournant musical pour l'artiste revient avec une nouvelle vie. Réorchestré dans un style américain mêlant tambourins et guitares, il adopte une tonalité folk-rock inédite.

Ce nouvel album a ravivé chez l'artiste le désir de retrouver la scène. Les nouvelles versions d'Au soleil, Ma révolution ou encore Des mots qui résonnent pourront être entendues partout en France dès janvier 2025. Jenifer part sur les routes pour une toute nouvelle tournée. Jukebox Tour démarre le 24 janvier à Margny-lès-Compiègne, dans le département de l'Oise en région Hauts-de-France. Le public pourra choisir la playlist de chaque concert grâce à une application dédiée. Cette série de shows fera escale en Normandie à trois reprises :

- Le 1er février 2025 à la Salle Colys Haie à Tinchebray (Orne),

- Le 7 mars 2025 au Carré des Docks du Havre (Seine-Maritime),

- Le 8 mars 2025 à l'Espace de Forges à Forges-les-Eaux (Eure).

Elle sera aussi présente le 25 avril 2025 au Palais des Congrès et de la Culture du Mans.