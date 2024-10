Alençon. Plusieurs milliers de personnes au Parc Fun loisirs

Structures gonflables, kartings à pédales, manège… Au Parc Fun loisirs, il y a de quoi s'amuser pour toute la famille. "C'est idéal pour les jeunes âgés de 3 à 15 ans mais les parents peuvent aussi essayer plusieurs attractions", explique Sébastien Bertin, gérant du parc.

"Conjuguer l'amusement au sport"

Depuis son ouverture mercredi 30 octobre, le Parc Fun loisirs attire des milliers de visiteurs. "On est assez surpris de ce début fulgurant, confie Sébastien Bertin. L'objectif, c'est de conjuguer l'amusement à la pratique sportive. Je pense que c'est un peu ce qui fait le charme du parc", poursuit-il.

Parmi les nombreux visiteurs présents, Liana, 13 ans, a essayé une attraction mêlant réflexes et agilité. "Il y a beaucoup d'attractions pour les petits mais on arrive quand même à s'amuser", témoigne-t-elle. De son côté, Soren, 11 ans, a essayé une grande partie des structures gonflables. "Ce que j'ai préféré, c'est une attraction où tu dois sauter dans le vide et atterrir sur un matelas, explique-t-il. On fait aussi des courses d'obstacles, c'est trop bien. Je passe une superbe journée", poursuit-il.

Le Parc Fun loisirs est ouvert jusqu'au dimanche 3 novembre à Anova. Les tarifs vont de 5 à 11 euros.